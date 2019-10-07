紐約華埠有男子揮鐵管襲擊無家可歸者 4死一傷

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紐約市曼哈頓區的華埠週六凌晨發生殘暴襲擊案，一名男子用鐵管無故襲擊5名無家可歸者的頭部，造成4人死亡，一人危殆，其中一名死者是在當地露宿近十年，83歲的華裔老伯，懷疑涉案的男子其後被捕。

紐約警方表示，疑犯是24歲的拉美裔男子Randy Rodriguez-Santos，他都是一名無家可歸者，案發需要進行心理評估。

案發在週六凌晨近兩時發生，警方指，疑犯手持一枝約重15磅的鐵棍，在紐約華埠連環襲擊5名正在街上熟睡的無家可歸者。

有目擊者隨即報警，警方到場後發現，一名83歲的華裔露宿者倒臥在路上，另一名受害人上前向警員求救。

警方指，華裔長者最先遇襲，他的頭部重創，被證實當場死亡。

疑犯後來又在Broadway街附近襲擊另外3名露宿者，兩名拉美裔及一名非洲裔，他們都被打致死，還有一名傷者情況危殆。

警方根據目擊者提供的線索，在案發現場附近拘捕Santos，警方相信疑犯是隨機犯案，暫時未有清晰的犯案動機，不過認為案件不涉及族裔或年齡等的問題。

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