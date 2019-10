紐約華埠有男子揮鐵管襲擊無家可歸者 4死一傷

【KTSF】

紐約市曼哈頓區的華埠週六凌晨發生殘暴襲擊案,一名男子用鐵管無故襲擊5名無家可歸者的頭部,造成4人死亡,一人危殆,其中一名死者是在當地露宿近十年,83歲的華裔老伯,懷疑涉案的男子其後被捕。

紐約警方表示,疑犯是24歲的拉美裔男子Randy Rodriguez-Santos,他都是一名無家可歸者,案發需要進行心理評估。

案發在週六凌晨近兩時發生,警方指,疑犯手持一枝約重15磅的鐵棍,在紐約華埠連環襲擊5名正在街上熟睡的無家可歸者。

有目擊者隨即報警,警方到場後發現,一名83歲的華裔露宿者倒臥在路上,另一名受害人上前向警員求救。

警方指,華裔長者最先遇襲,他的頭部重創,被證實當場死亡。

疑犯後來又在Broadway街附近襲擊另外3名露宿者,兩名拉美裔及一名非洲裔,他們都被打致死,還有一名傷者情況危殆。

警方根據目擊者提供的線索,在案發現場附近拘捕Santos,警方相信疑犯是隨機犯案,暫時未有清晰的犯案動機,不過認為案件不涉及族裔或年齡等的問題。

