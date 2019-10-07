北韓指美朝會談破裂 美方不同意

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美朝無核化工作級別會談，北韓形容會談破裂，批評美國”空手而來”，促請對方年底前改變敵對政策，否則不會再展開談判，但美方就指雙方有良好討論，期望兩周內再磋商。

美朝會談代表開會前邊走邊談，氣氛輕鬆，北韓外務省巡迴大使金明吉與美國北韓政策特別代表比根率領官員，在瑞典斯德哥爾摩市郊的會談場地外拍照留念。

雙方磋商了共8小時半，金明吉認為會談不順利，雙方不歡而散。

這次是特朗普總統與北韓領袖金正恩，今年2月在越南河內舉行峰會後，兩國首次舉行工作級別會談。

金明吉形容朝方大感失望，批評美方暗示會採取彈性手段，創新的解決方案，提高了北韓的期望，但實際卻空手前來談判桌，大大打擊朝方的談判意欲。

他表明若美方真誠地回應，平壤政府早前採取的措施，包括暫停核試及試射洲際導彈，便可進入下一階段的無核化磋商。

金明吉認為，美方尚未做好談判準備，建議暫停磋商，並促請對方認真反思，重申朝鮮半島要實現無核化，則必先清除所有威脅北韓安全和發展的障礙物。

美國國務院則對會談有不同解讀，指金明吉的言論不反映會談內容及精神，強調雙方磋商良好，美方提出了創新的概念，並稱華府已接受瑞典邀請，兩周內再在當地展開美朝工作級會談。

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