加州州長紐森簽署多項高等教育法案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五簽署了多項跟高等教育有關的法案,讓加州的大學較為可負擔、更具透明度和誠信。

紐森在宣誓就任州長後不久,就提議擴大”加州大學承諾計畫”,也就是提供首次及全天制的學生兩年社區大學免學費。

簽署的法案內容包括2019至2020年4,200多萬預算,用於支持3萬多名社區大學學生第二年免學費,另外通過擴大獲得補助和貸款的方式,來幫助學生支付大學費用,內容包括4,100多萬預算,用於增加具有競爭性的Cal Grant獎學金的數量、凍結加大及加州州立大學學費,和增加2019至2020學年的入學名額。

有鑒於今年初發生的大學招生醜聞,紐森簽署3項法案,改善大學招生誠信,此外為了保護學生免受營利性大學停課或表現不佳的影響,紐森也簽署了3項法案,以提高營利性大學的問責制和透明度。

紐森還簽署了另外3項法案,以增加加州學生的雙重入學機會(dual enrollment),也就是高中期間可以修讀大學課程。

紐森認為,高等教育具有改變生活的力量,應該給加州勤奮的年輕人一個機會,這一系列的法案,將提高高等教育的負擔能力、透明度和誠信度。

