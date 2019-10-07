加州州長紐森簽署多項高等教育法案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五簽署了多項跟高等教育有關的法案，讓加州的大學較為可負擔、更具透明度和誠信。

紐森在宣誓就任州長後不久，就提議擴大”加州大學承諾計畫”，也就是提供首次及全天制的學生兩年社區大學免學費。

簽署的法案內容包括2019至2020年4,200多萬預算，用於支持3萬多名社區大學學生第二年免學費，另外通過擴大獲得補助和貸款的方式，來幫助學生支付大學費用，內容包括4,100多萬預算，用於增加具有競爭性的Cal Grant獎學金的數量、凍結加大及加州州立大學學費，和增加2019至2020學年的入學名額。

有鑒於今年初發生的大學招生醜聞，紐森簽署3項法案，改善大學招生誠信，此外為了保護學生免受營利性大學停課或表現不佳的影響，紐森也簽署了3項法案，以提高營利性大學的問責制和透明度。

紐森還簽署了另外3項法案，以增加加州學生的雙重入學機會（dual enrollment），也就是高中期間可以修讀大學課程。

紐森認為，高等教育具有改變生活的力量，應該給加州勤奮的年輕人一個機會，這一系列的法案，將提高高等教育的負擔能力、透明度和誠信度。

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