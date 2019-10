香港旺角警署外有人堵路警發射催淚彈（視頻）

【i-CABLE】

香港旺角警署外週一晚上有人聚集,有人向警署擲玻璃樽,警方發射橡膠子彈、催淚彈驅散。

晚上7時半,有蒙面的人撿起玻璃瓶,扔入旺角警署,警方隨即向太子道西施放催淚彈,有人立即淋熄,之後在馬路上找到橡膠子彈。

防暴警員在彌敦道列陣,向旺角推進,沿路清走路障。

另一隊防暴警察就由水渠道步出彌敦道,兩隊人匯合後,一字排開繼續向前行,聚集的人群沿彌敦道去到旺角道附近。

他們去到彌敦道和亞皆老街交界,有人搭建竹陣,並以膠板、鐵欄等堵路,旺角道路口就有另一批人擺放膠水馬等,交通受阻。

數分鐘後多輛警車到場,防暴警察移走路障,推進到旺角港鐵站D出口佈防,山東街隨即有人再堵路,防暴警察趕到,期間被在場人士指罵”黑社會”,一名防暴警察衝前,用盾牌撞向一名男子,以”曱甴”指罵在場人士,之後收隊離開,人群就沿彌敦道行向油麻地方向。

晚上8時半,警方再在旺角警署內,向彌敦道及太子道西發射多枚催淚彈,驅散堵路的人。

有市民指自己買完涼茶經過,感到不適,有人沒帶面罩,在路邊接受義務急救員治理。

