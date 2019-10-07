香港旺角警署外有人堵路警發射催淚彈（視頻）

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香港旺角警署外週一晚上有人聚集，有人向警署擲玻璃樽，警方發射橡膠子彈、催淚彈驅散。

晚上7時半，有蒙面的人撿起玻璃瓶，扔入旺角警署，警方隨即向太子道西施放催淚彈，有人立即淋熄，之後在馬路上找到橡膠子彈。

防暴警員在彌敦道列陣，向旺角推進，沿路清走路障。

另一隊防暴警察就由水渠道步出彌敦道，兩隊人匯合後，一字排開繼續向前行，聚集的人群沿彌敦道去到旺角道附近。

他們去到彌敦道和亞皆老街交界，有人搭建竹陣，並以膠板、鐵欄等堵路，旺角道路口就有另一批人擺放膠水馬等，交通受阻。

數分鐘後多輛警車到場，防暴警察移走路障，推進到旺角港鐵站D出口佈防，山東街隨即有人再堵路，防暴警察趕到，期間被在場人士指罵”黑社會”，一名防暴警察衝前，用盾牌撞向一名男子，以”曱甴”指罵在場人士，之後收隊離開，人群就沿彌敦道行向油麻地方向。

晚上8時半，警方再在旺角警署內，向彌敦道及太子道西發射多枚催淚彈，驅散堵路的人。

有市民指自己買完涼茶經過，感到不適，有人沒帶面罩，在路邊接受義務急救員治理。

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