Macy’s計劃全美增聘8萬臨時工 應付節日購物旺季

【KTSF】

大型連鎖百貨公司Macy’s計劃在全美增聘8萬名季節性臨時工,來應付今年的節日旺季。

Macy’s表示,預計今年的購物季節會比較繁忙,因此Macy’s及Bloomingdale’s亦要增聘人手。

這些新增的職位,很多都不用直接與消費者接觸,預計新增的8萬個臨時職位中,3萬個會在貨倉工作,負責處理網上訂單。

其中1,000名新員工會支援Mayc’s的感恩節遊行,以及其他節日活動。

成為季節性的臨時工能享有八折的員工購物優惠,在節日購物旺季完結後,更有繼續獲聘的機會。

Macy’s將於10月24日在全國的所有分店中舉行大型招聘會,到時會有即場面試。

至於在網上申請職位的人,Macy’s指稍後會安排與申請人進行電話訪問。

