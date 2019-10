堪薩斯市酒吧槍擊案4死5傷 警緝兩疑犯

【KTSF】

中西部堪薩斯市一家酒吧週日凌晨發生槍擊案,造成4人死亡5人受傷,死者全是拉美裔,警方正追捕兩名疑犯,相信槍手並非隨機作案,並指案件是單一事件,不認為槍手會繼續大開殺戒。

警方表示,週日凌晨一點半左右,兩名疑犯走進堪薩斯市位於第十街與Central大道的Tequila KC酒吧,其中至少一名疑犯持手槍。

酒吧內的顧客在疑犯開槍後,紛紛跑到大街上避難,槍擊案造成4死5傷,4名死者都是拉美裔男性,傷者的年紀則介於20到50歲之間。

警方仍在調查案件起因,但不認為這是一宗仇恨犯罪,也不認為槍手隨機犯案。

警方指槍擊發生前,酒吧內曾有人發生爭執,正在調查是否有人離開酒吧後折返作案。

