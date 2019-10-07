堪薩斯市酒吧槍擊案4死5傷 警緝兩疑犯

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中西部堪薩斯市一家酒吧週日凌晨發生槍擊案，造成4人死亡5人受傷，死者全是拉美裔，警方正追捕兩名疑犯，相信槍手並非隨機作案，並指案件是單一事件，不認為槍手會繼續大開殺戒。

警方表示，週日凌晨一點半左右，兩名疑犯走進堪薩斯市位於第十街與Central大道的Tequila KC酒吧，其中至少一名疑犯持手槍。

酒吧內的顧客在疑犯開槍後，紛紛跑到大街上避難，槍擊案造成4死5傷，4名死者都是拉美裔男性，傷者的年紀則介於20到50歲之間。

警方仍在調查案件起因，但不認為這是一宗仇恨犯罪，也不認為槍手隨機犯案。

警方指槍擊發生前，酒吧內曾有人發生爭執，正在調查是否有人離開酒吧後折返作案。

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