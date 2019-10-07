香港多區出現”私了”場面 多人受傷送院（視頻）

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週日衝突期間，香港多區都出現”私了”的場面，多人受傷送院，香港警方譴責示威者濫用私刑，指他們的行徑遠遠超越文明社會底線。

下午5時多，一名男子躺在欽洲街及長沙灣道交界，面部受傷，要戴頸箍，旁邊一輛的士，車身玻璃都被打爛。

現場的人指，該名男子是的士司機，開車撞人後，被其他人襲擊。

網上流傳一段片段，見到一輛的士在欽洲街人群中行駛，突然扭軚，撞向人群。

在旺角彌敦道，有人頭部受傷，躺在地上，目擊者指他之前打人，之後被人打。

到晚上7時多，旺角亞皆老街再出現”私了”的場面，一名男子指控另一人打記者，將他壓在地上，多人行前，踢他又打他。

他站起來，義務急救員為他治理，之後再有人向他揮拳，又用長棍打他的頭，他頭部流血，救護員將他送院。

晚上近9時在長沙灣道，就有一名男子在屋苑內隔著玻璃門與外面的人爭執，現場的人不滿他拍攝其他人容貌。

青山道亦有一名藍衣男子與人有口角，他之後入到一間茶餐廳，一度按著熱水壼，現場人士指他之後入過廚房，拿熱水潑向其他人。

有傷者上身多處要包紮，期間有另一名女子被人指控影大頭，防暴警員到場，將她帶入餐廳，該男人就被鎖上手扣，由警員帶上警車。

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