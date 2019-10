香港多區出現”私了”場面 多人受傷送院（視頻）

【i-CABLE】

週日衝突期間,香港多區都出現”私了”的場面,多人受傷送院,香港警方譴責示威者濫用私刑,指他們的行徑遠遠超越文明社會底線。

下午5時多,一名男子躺在欽洲街及長沙灣道交界,面部受傷,要戴頸箍,旁邊一輛的士,車身玻璃都被打爛。

現場的人指,該名男子是的士司機,開車撞人後,被其他人襲擊。

網上流傳一段片段,見到一輛的士在欽洲街人群中行駛,突然扭軚,撞向人群。

在旺角彌敦道,有人頭部受傷,躺在地上,目擊者指他之前打人,之後被人打。

到晚上7時多,旺角亞皆老街再出現”私了”的場面,一名男子指控另一人打記者,將他壓在地上,多人行前,踢他又打他。

他站起來,義務急救員為他治理,之後再有人向他揮拳,又用長棍打他的頭,他頭部流血,救護員將他送院。

晚上近9時在長沙灣道,就有一名男子在屋苑內隔著玻璃門與外面的人爭執,現場的人不滿他拍攝其他人容貌。

青山道亦有一名藍衣男子與人有口角,他之後入到一間茶餐廳,一度按著熱水壼,現場人士指他之後入過廚房,拿熱水潑向其他人。

有傷者上身多處要包紮,期間有另一名女子被人指控影大頭,防暴警員到場,將她帶入餐廳,該男人就被鎖上手扣,由警員帶上警車。

