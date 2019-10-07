香港多區週日再起衝突 警放催淚彈驅散示威者（視頻）

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香港禁蒙面法生效第二天，港島和九龍分別有大批人戴口罩蒙面上街，在多區堵路。在金鐘、灣仔、旺角、深水埗，防暴警察發射催淚煙驅趕，制服多人。多區港鐵站再受破壞，荃灣綫、將軍澳綫、觀塘綫、西鐵、港島綫、南港島綫暫停。醫管局表示，截至週日晚上7時，至少有三男一女因示威活動而受傷，其中三人情況嚴重。

下午4時多，數百人聚集在金鐘樂禮街，水馬變成防線，有消防車在人群中。到4時45分，多枚催淚彈射向金鐘道近正義道，大部分人散開，亦有人上前弄熄催淚彈，又將催淚彈擲回警總。

警總內一度舉起橙旗，但繼續發射催淚彈，人群撐著傘退向灣仔，警總天橋繼續向邊發射催淚彈。

人群退到盧押道，再有防暴警察向軒尼詩道放催淚彈。人群跑向莊士敦道，放火燒雜物，有人跌倒。返回軒尼詩道，找來載著玻璃樽的回收箱，開始投擲燃燒彈。

雙方在軒尼詩道對峙，警方一度舉橙旗，多輪催淚彈，煙霧瀰漫。示威者築起傘陣防線，馬路上多個火頭，有人找來掘泥機做路障，還有鑽地機。

警察繼續推進，去到近鵝頸橋，再投擲燃燒彈，一名港台記者被擲中，雨衣著火，警方再放催淚彈，防暴警員衝前，揮動警棍，更向人臉噴藍色水，多人被制服在地上，有女子懷疑不省人事，要由救護車送院。

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