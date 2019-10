香港多區週日再起衝突 警放催淚彈驅散示威者（視頻）

【i-CABLE】

香港禁蒙面法生效第二天,港島和九龍分別有大批人戴口罩蒙面上街,在多區堵路。在金鐘、灣仔、旺角、深水埗,防暴警察發射催淚煙驅趕,制服多人。多區港鐵站再受破壞,荃灣綫、將軍澳綫、觀塘綫、西鐵、港島綫、南港島綫暫停。醫管局表示,截至週日晚上7時,至少有三男一女因示威活動而受傷,其中三人情況嚴重。

下午4時多,數百人聚集在金鐘樂禮街,水馬變成防線,有消防車在人群中。到4時45分,多枚催淚彈射向金鐘道近正義道,大部分人散開,亦有人上前弄熄催淚彈,又將催淚彈擲回警總。

警總內一度舉起橙旗,但繼續發射催淚彈,人群撐著傘退向灣仔,警總天橋繼續向邊發射催淚彈。

人群退到盧押道,再有防暴警察向軒尼詩道放催淚彈。人群跑向莊士敦道,放火燒雜物,有人跌倒。返回軒尼詩道,找來載著玻璃樽的回收箱,開始投擲燃燒彈。

雙方在軒尼詩道對峙,警方一度舉橙旗,多輪催淚彈,煙霧瀰漫。示威者築起傘陣防線,馬路上多個火頭,有人找來掘泥機做路障,還有鑽地機。

警察繼續推進,去到近鵝頸橋,再投擲燃燒彈,一名港台記者被擲中,雨衣著火,警方再放催淚彈,防暴警員衝前,揮動警棍,更向人臉噴藍色水,多人被制服在地上,有女子懷疑不省人事,要由救護車送院。

