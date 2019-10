【i-CABLE】

週日有人在中環解放軍軍營外設路障,有傳媒拍到軍營內有軍人擎槍。

有記者拍到,週日下午約1時58分,在解放軍軍營內,有軍人跑出並舉槍,當時有示威者在軍營外設路障。

有軍事專家指,這位軍人手持的是一把激光昡目槍,可令人短暫失明。

