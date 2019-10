奧克蘭鬼船貨倉大火案明年3月30日重審（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭鬼船貨倉大火案,被告Derick Almena因陪審團上個月未能做出一致裁決而呈現僵局,仍被關押的Almena要求降低保釋金,但被法官拒絕,他仍將繼續收押,案件將於明年3月30日再度開庭。

Almena妻子Micah Allison說:”孩子想念父親,我的孩子想念父親,他們完全不能握住及觸摸父親的手,終究外面有許多家庭沒有小孩,我意識到這一點。”

被告Almena要求將保釋金75萬元降低至5萬元,遭法官拒絕,Almena的妻子Allison非常失望,Almena繼續留在獄中,直到明年3月30日再度開庭。

Allison說:”我一直反思,我並不孤單,所有被這宗悲劇影響的人都很痛苦,都受傷害。”

2016年12月發生的鬼船貨倉大火,造成36人死亡,Almena被控36項誤殺罪,9月5日,陪審團裁定其中一名被告Max Harris無罪釋放,但陪審團以10比2未能就Almena面對的控罪達成一致裁定,案件流審,因此Almena繼續收押,等候重審。

Almena律師Tony Serra說:”他將坐等,我們會準備好,下次庭審我們將佔上風。”

有受害者家屬則對法官拒絕降低被告保釋金感到欣慰。

受害者家屬說:”我曾心灰意冷,現在感覺較堅強了,因為我們休息了幾個星期,我期望下次庭審開始會更堅強,我會為女兒出庭聽審,這對我非常重要。”

