奧克蘭鬼船貨倉大火案明年3月30日重審（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭鬼船貨倉大火案，被告Derick Almena因陪審團上個月未能做出一致裁決而呈現僵局，仍被關押的Almena要求降低保釋金，但被法官拒絕，他仍將繼續收押，案件將於明年3月30日再度開庭。

Almena妻子Micah Allison說：”孩子想念父親，我的孩子想念父親，他們完全不能握住及觸摸父親的手，終究外面有許多家庭沒有小孩，我意識到這一點。”

被告Almena要求將保釋金75萬元降低至5萬元，遭法官拒絕，Almena的妻子Allison非常失望，Almena繼續留在獄中，直到明年3月30日再度開庭。

Allison說：”我一直反思，我並不孤單，所有被這宗悲劇影響的人都很痛苦，都受傷害。”

2016年12月發生的鬼船貨倉大火，造成36人死亡，Almena被控36項誤殺罪，9月5日，陪審團裁定其中一名被告Max Harris無罪釋放，但陪審團以10比2未能就Almena面對的控罪達成一致裁定，案件流審，因此Almena繼續收押，等候重審。

Almena律師Tony Serra說：”他將坐等，我們會準備好，下次庭審我們將佔上風。”

有受害者家屬則對法官拒絕降低被告保釋金感到欣慰。

受害者家屬說：”我曾心灰意冷，現在感覺較堅強了，因為我們休息了幾個星期，我期望下次庭審開始會更堅強，我會為女兒出庭聽審，這對我非常重要。”

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