“舊鞋 救命”募鞋活動10月在灣區展開（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾在灣區引起熱烈迴響的”舊鞋 救命”募鞋活動,這個月將再度在灣區展開,有意捐鞋的民眾,可將舊鞋送到多個城市的收鞋點。

“舊鞋 救命”活動由台灣非牟利組織Step30發起,創辦人楊右任親身體驗到,非洲肯亞及烏干達等地的孩童,因沒有鞋穿而感染沙蚤病,雙腳潰爛的情況,於是希望透過募鞋活動,幫助這些有需要的孩童。

灣區去年曾舉辦過一次,民眾捐鞋非常踴躍,而今年的活動更增加了收鞋地點,包括中半島南舊金山、San Mateo;南灣Mountain View、Sunnyvale、Santa Clara、Cupertino、Saratoga、San Jose、Milpitas;東灣Fremont、Berkeley、San Ramon、Pleasanton。

有關詳情可上網查詢www.STEP30XSF.com,可收的鞋子必須是不露腳趾的封閉鞋款,例如童鞋、平底鞋、運動鞋、帆布鞋等,而鞋底破損、高跟鞋、長靴等則不適合捐贈。

另外大家將捐贈的鞋子除塵、清潔、曬乾並綁好後,再拿去收鞋點,活動一直持續到10月31日結束。

