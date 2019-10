【KTSF】

灣區週二有雲,氣溫會下降幾度,星期三、四,天氣乾燥兼吹強勁的北風,增加山火的危險,國家氣象局對山區發出火災預警。

週二早上灣區有雲和霧,中午過後有陽光,氣溫比週一下降5度左右,內陸地區最高氣溫華氏85度,沿海地區徘徊在華氏72度左右。

週三天氣晴朗,氣溫會進一步下降,氣象局預測會吹強勁的離岸風,山區疾風風速可高達45到55英里,山火預警由週三清晨5點開始,直到週四下午5點生效,範圍包括北灣、東灣的山區和谷地,以及Diablo山和Santa Cruz山區。

風高物燥,大家要注意防火。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。