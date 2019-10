【KTSF】

不少灣區民眾週六早上感受到地震,當局表示,地震強度是3.5級,震央位於中半島以西的海中。

地震發生在週六早上8點41分,震央位于中半島Colma市以西3.7英里的海中,深度4.3英里,舊金山、幾乎整個中半島、東灣遠至Antioch、北灣遠至Santa Rosa和南灣遠至Santa Cruz,多個城市都感受得到。

目前沒有接到任何受傷或破壞的報告。

