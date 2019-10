影評：李安新作《雙子殺手》挑戰電影科技將明星變年輕

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

喜歡創新挑戰的導演李安,新作品是講述一名退休殺手被年輕的自己追殺的動作片。

51歲的Henry 是職業殺手中最突出的槍手之一。在射死第72個對象之後良心發現,更加上了解到受害人對科學界有貢獻,而決定退休。一天突然被一個身手敏捷的殺手追殺,從美國追到哥倫比亞和匈牙利。這個年輕殺手似乎對Henry 的出招和反映了如指掌。Henry 後來發現原來這名23歲的殺手Junior,是公司在二十多年前,偷取Henry 的DNA 創造出來的複製人。要如何抵擋Junior 的追殺,更要將這年輕版本的自己從黑勢力中拯救出來,不要他重蹈覆轍?

其實複製人殺手追殺老版殺手的故事,在90年代的好萊塢就有人想拍,但是當時的特效技術還未成熟。除了請來好萊塢巨星Will Smith 來演這個雙料角色之外,李安也仍舊在拍攝技術方面尋求創新,運用超高清和高幀率拍攝。電影帶有過於清晰的綫條,再加上年輕版本的殺手,其實看起來還有一層的假。

影片中有幾場打鬥鏡頭。其中,在哥倫比亞的摩托車追逐算是拍得精彩,反而是劇情上的諸多漏洞和人物的刻板,同李安一般選擇拍攝的作品大有差異,也成了這部影片的敗筆。動作片並不是李安的長處 ,最值得欣賞的,或許是觀察新電影技術在今天的效能和長短處,可以給未來的電影人提供指引和警戒。

《雙子殺手 Gemini Man》算是李安一部較具試驗性的電影。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:http://skydance.com/film/gemini-man/

“Gemini Man” pushes the technical boundaries of filmmaking but departs from Ang Lee’s known strong drama

“Screening Room” reviews “Gemini Man”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: http://skydance.com/film/gemini-man/