元朗疑有休班警與示威者推撞開槍 14歲少年據報中槍

香港元朗有懷疑休班警員跟示威者推撞期間一度開槍,消息指,一名14歲少年大腿中實彈受傷。

晚上有一批人在元朗大馬路,圍毆一名穿白衣的男子,他倒地,黑衣人跑開之後,附近隨即起火,白衣人被火包圍,懷疑被燃燒彈擲中,他立即跑走,又將手上一把疑似手槍擲在地上,懷疑槍管及彈匣分開了,有人踢開槍管,該名男子馬上搶回,事後在大馬路發現一粒子彈彈頭。

該白衣男子離開後,有人將他的私家車推入輕鐵路軌。

現場消息指,這名白衣男子是休班警,晚上駕私家車途經途元朗時,曾經下車與聚集的人發生推撞,一度舉槍,並開過一槍。

警方暫時未有證實事件,只是指晚上港九新界多處有人大肆破壞公物和建築物,又曾襲擊警員,兩次向警員投擲汽油彈,甚至嘗試撿走跌在地上的警槍,警方正使用相應武力進行驅散及拘捕行動。

