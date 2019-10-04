元朗疑有休班警與示威者推撞開槍 14歲少年據報中槍

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香港元朗有懷疑休班警員跟示威者推撞期間一度開槍，消息指，一名14歲少年大腿中實彈受傷。

晚上有一批人在元朗大馬路，圍毆一名穿白衣的男子，他倒地，黑衣人跑開之後，附近隨即起火，白衣人被火包圍，懷疑被燃燒彈擲中，他立即跑走，又將手上一把疑似手槍擲在地上，懷疑槍管及彈匣分開了，有人踢開槍管，該名男子馬上搶回，事後在大馬路發現一粒子彈彈頭。

該白衣男子離開後，有人將他的私家車推入輕鐵路軌。

現場消息指，這名白衣男子是休班警，晚上駕私家車途經途元朗時，曾經下車與聚集的人發生推撞，一度舉槍，並開過一槍。

警方暫時未有證實事件，只是指晚上港九新界多處有人大肆破壞公物和建築物，又曾襲擊警員，兩次向警員投擲汽油彈，甚至嘗試撿走跌在地上的警槍，警方正使用相應武力進行驅散及拘捕行動。

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