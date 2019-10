【KTSF】

週五發表的就業報告顯示,全國新增職位數目9月份增加13.6萬份,低過市場預期,也是4個月來就業增長最慢,反映出商業在招聘上顯得審慎。

9月份招聘集中在服務業,其中教育和健保業增加4萬份工作,數目最多,政府工就增加2.2萬份,當中只有1,000份工作用來應付2020年人口普查。

不過零售業就流失過萬份工作,製造業也失去2,000份工作。

報告指出,雖然製造業和商業投資疲弱,但消費開支保持良好的勢頭。

數據又顯示,全國失業率跌至3.5%,保持在50年新低,但過去一年,工人平均時薪出現下跌。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。