特朗普公開建議中國烏克蘭調查拜登父子

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四建議中國和烏克蘭分別調查前副總統拜登父子，了解他們是否有利益輸送。

在啟程前往佛羅里達州造勢前，特朗普對記者說，中國應該調查拜登父子，因為發生在中國的事，與發生在烏克蘭的事同樣糟糕。

特朗普說，如果烏克蘭人誠實的話，他們應該開始展開大規模調查拜登父子。

特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，期間特朗普涉嫌威逼澤連斯基調查拜登父子，因為拜登兒子Hunter是烏克蘭一間煤氣公司董事會的成員，而拜登在2014年出任副總統時，被指呼籲移除烏克蘭一個涉貪檢察官，而該檢察官要調查Hunter服務的能源公司。

烏克蘭早己澄清拜登並無錯處，也從未要求烏克蘭中止調查有關的案件。

國會兩黨在2016年也曾聯署支持烏克蘭總檢察處緊急清理門戶，這些都能駁斥特朗普的立場，但特朗普在7月25在通話中，要烏克蘭總統翻舊案查拜登。

這通電話因此令特朗普有為自己競選而向外國求助之嫌，於是就引發眾議院民主黨人啟動對特朗普的彈劾調查，指控特朗普濫用職權。

特朗普現在又指控Hunter曾經乘坐空軍二號專機去中國，為他的私人股票基金籌集15億美元資金，特朗普形容，這樣做太可怕，副總統彭斯也替特朗普辯護。

彭斯說：”人民有權知道，如果美國副總統或他的家人利用職權得益。”

彭斯也呼籲中國與烏克蘭查拜登，Hunter的律師就否認特朗普的指控，又說Hunter在這個投資中並沒有任何得益。

根據最新民調顯示，有45%受訪者認為眾議院應該表決通過去彈劾特朗普。

拜登競選陣營就發表聲明，指特朗普講大話，拜登也認為特朗普不應去搞他的家庭。

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