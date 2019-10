特朗普公開建議中國烏克蘭調查拜登父子

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四建議中國和烏克蘭分別調查前副總統拜登父子,了解他們是否有利益輸送。

在啟程前往佛羅里達州造勢前,特朗普對記者說,中國應該調查拜登父子,因為發生在中國的事,與發生在烏克蘭的事同樣糟糕。

特朗普說,如果烏克蘭人誠實的話,他們應該開始展開大規模調查拜登父子。

特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話,期間特朗普涉嫌威逼澤連斯基調查拜登父子,因為拜登兒子Hunter是烏克蘭一間煤氣公司董事會的成員,而拜登在2014年出任副總統時,被指呼籲移除烏克蘭一個涉貪檢察官,而該檢察官要調查Hunter服務的能源公司。

烏克蘭早己澄清拜登並無錯處,也從未要求烏克蘭中止調查有關的案件。

國會兩黨在2016年也曾聯署支持烏克蘭總檢察處緊急清理門戶,這些都能駁斥特朗普的立場,但特朗普在7月25在通話中,要烏克蘭總統翻舊案查拜登。

這通電話因此令特朗普有為自己競選而向外國求助之嫌,於是就引發眾議院民主黨人啟動對特朗普的彈劾調查,指控特朗普濫用職權。

特朗普現在又指控Hunter曾經乘坐空軍二號專機去中國,為他的私人股票基金籌集15億美元資金,特朗普形容,這樣做太可怕,副總統彭斯也替特朗普辯護。

彭斯說:”人民有權知道,如果美國副總統或他的家人利用職權得益。”

彭斯也呼籲中國與烏克蘭查拜登,Hunter的律師就否認特朗普的指控,又說Hunter在這個投資中並沒有任何得益。

根據最新民調顯示,有45%受訪者認為眾議院應該表決通過去彈劾特朗普。

拜登競選陣營就發表聲明,指特朗普講大話,拜登也認為特朗普不應去搞他的家庭。

