美國公民及移民服務局(USCIS)在申請移民美國證書的官網上公布台灣申請入籍美國的特別說明,持有台灣護照的申請人,可於”N-400表格”上註明國籍為台灣(Taiwan),且頒發申請人的入籍證書時,將顯示原國籍為台灣。

註記表明,簽發的相關文件上,不會顯示”台灣,中華民國”(Taiwan, PRC)、”台灣,中國”(Taiwan, China),或”台灣,中華人民共和國”(Taiwan, Republic of China;或Taiwan, ROC)等字眼。

