【KTSF】

舊金山發生爆竊案常有聽聞,可是竊賊入屋後睡著覺,大家又聽過未呢?

案發地點是北岸區Powell街2000號地段夾Lombard街,警方資料顯示,週四上午9點左右,女事主回家後發現一個女人在女事主兒子的床上睡著了。

警方到場後拘捕了31歲的白人女疑犯,懷疑她入屋爆竊,事件中沒有人受傷,也沒有財物損失。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。