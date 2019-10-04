港鐵多站遭人大肆破壞 晚上全線服務暫停（視頻）

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全香港多個地鐵站週五晚都被破壞，港鐵晚上陸續封站，到10時半宣布所有路線暫停服務。

晚上8時開始，港鐵多個車站幾乎同一時間被人破壞。沙田站有人用鎚仔打破站內的屏幕，在牆上噴漆，打破閘機及客務中心玻璃。

現場有人噴灑剌鼻煙霧，站內的自動灑水系統開啟，車站廣播指沙田站關閉，多個出口隨即落閘。沙田一列列車車頂亦起火，港鐵指是被掟燃燒彈擲中。

部分人之後轉到沙田圍站，打破客務中心的玻璃，又開消防喉射水入內，接著走到車公廟站打爛閘機、廣告燈箱等。亦有人走上月台，破壞閉路電視，當時有列車停在月台，車上還有人。

馬鞍山線這幾個站逐一關閉，9時多來回服務停止。

大圍站客務中心玻璃同樣被打破，市民離開車站，職員曾出來了解，車站之後關閉。

差不多時間，九龍塘亦有人把垃圾桶等雜物拋入路軌，路軌上有火種，月台上有列車停靠，東鐵線9時17分先停了來回羅湖、落馬洲至大學站的服務，約十分鐘後全線暫停。

觀塘線多個站亦被破壞，黃大仙站有人破壞大閘的鎖，拉開大閘。同一群人之後轉到樂富站，擊打站內的閉路電視、增值機，又打開閘機，破壞站內的螢幕跑走，逼留了數分鐘就離開。

荃灣站就有人在出口放火，消防在站內射水。港島方面，太古站有人敲打閉路電視鏡頭，又向扶手電梯的零件灌水，廣告燈箱全部被打爛。

隔一個站、情況亦一樣，售票機、票務中心同樣被攻擊。

他們之後轉到西灣河站繼續破壞站內設施，坑口站將軍澳線除了設施被破壞，整個地下都是水，消防到場了解。港鐵晚上約10時半宣佈全線暫停服務。

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