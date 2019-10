港鐵多站遭人大肆破壞 晚上全線服務暫停（視頻）

【i-CABLE】

全香港多個地鐵站週五晚都被破壞,港鐵晚上陸續封站,到10時半宣布所有路線暫停服務。

晚上8時開始,港鐵多個車站幾乎同一時間被人破壞。沙田站有人用鎚仔打破站內的屏幕,在牆上噴漆,打破閘機及客務中心玻璃。

現場有人噴灑剌鼻煙霧,站內的自動灑水系統開啟,車站廣播指沙田站關閉,多個出口隨即落閘。沙田一列列車車頂亦起火,港鐵指是被掟燃燒彈擲中。

部分人之後轉到沙田圍站,打破客務中心的玻璃,又開消防喉射水入內,接著走到車公廟站打爛閘機、廣告燈箱等。亦有人走上月台,破壞閉路電視,當時有列車停在月台,車上還有人。

馬鞍山線這幾個站逐一關閉,9時多來回服務停止。

大圍站客務中心玻璃同樣被打破,市民離開車站,職員曾出來了解,車站之後關閉。

差不多時間,九龍塘亦有人把垃圾桶等雜物拋入路軌,路軌上有火種,月台上有列車停靠,東鐵線9時17分先停了來回羅湖、落馬洲至大學站的服務,約十分鐘後全線暫停。

觀塘線多個站亦被破壞,黃大仙站有人破壞大閘的鎖,拉開大閘。同一群人之後轉到樂富站,擊打站內的閉路電視、增值機,又打開閘機,破壞站內的螢幕跑走,逼留了數分鐘就離開。

荃灣站就有人在出口放火,消防在站內射水。港島方面,太古站有人敲打閉路電視鏡頭,又向扶手電梯的零件灌水,廣告燈箱全部被打爛。

隔一個站、情況亦一樣,售票機、票務中心同樣被攻擊。

他們之後轉到西灣河站繼續破壞站內設施,坑口站將軍澳線除了設施被破壞,整個地下都是水,消防到場了解。港鐵晚上約10時半宣佈全線暫停服務。

