東灣奧克蘭(屋崙)再發生致命車禍,一名單車騎士撞到停在路邊打開的車門,撞擊的力量將單車騎士拋到道路之中,最後被一輛pick up貨車撞死。

車禍現場是Fruitval Avenue 1800路段南行線,警方表示,週四傍晚6點幾,一名24歲奧克蘭居民騎單車時,撞到一輛停在路邊的豐田Avalon打開了的車門,整個人從單車上拋離,跌向路中,被一輛在同方向行車線的pick up貨車當場撞死。

貨車司機有留在現場,協助警方調查。

