加州新法賦予校區更大權力監管特許學校（視頻）

加州州長紐森週四簽署新法例,賦予加州的校區更多權力管制和監察特許學校(charter school)。

州長紐森簽署AB1505法案,法例生效後,當有人提出要成立新的特許學校時,各校區有更大權力去考慮新的學校對校區現有的學校和社區帶來什麼影響,換句話說,校區更容易拒絕成立特許學校的申請。

特許學校也是公立學校,與傳統學校不同的是,特許學校由私人或非牟利機構經營,任何人都可以提出成立特許學校。

如果立校方案符合基本的要求,校區必須允准。

長久以來,特許學校經常與校區和教師工會有衝突,傳統校區認為特許學校分薄了政府資源,大部分特許學校的教師都不是工會成員。

紐森表示,新法例是校區與特許學校及教育界人士協商的成果,法例要求校區密切監管現存的特許學校是否提供優質教育,以及財政是否健全。

加州過去十年,特許學校數目倍增,目前全州有一千多間特許學校,學生總數佔加州公校學生人數約一成。

