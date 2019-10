【i-CABLE】

香港週五晚上各區都有人聚集,不滿政府立法禁止蒙面。有人於紅隧港島入口堵路,多個港鐵站的設施被人破壞要關閉。

晚上有人進入太古站內破壞,敲打閉路電視鏡頭,開動消防喉不斷射水,又向扶手電梯的零件灌水,廣告燈箱全部被打爛,破璃散滿一地,站內發出廣播,指乘客出閘毋需拍卡。

太古站外的英皇道亦有大批市民聚集,用膠馬、垃圾筒等雜物築成路障,又將路邊的盆栽搬出路中心,交通受阻。

在黃大仙晚上8時許有人到港鐵站,破壞大閘的鎖,又搬來木板、鐵欄、雪糕筒、膠欄等雜物,在龍翔道築起路障,車輛受阻未能前行。

他們沿龍翔道行向樂富,沿途再搬來水馬等物品堵路,有巴士未能繼續行駛,在路障前落客。有人破壞交通燈,又掘起地上的磚頭。

