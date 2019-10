【i-CABLE】

香港備受爭議的《禁止蒙面法》,有人反對亦有人支持,效用則有待觀察,有示威者就表明,會繼續蒙面參與抗爭。

政府立法禁止遊行示威戴口罩和戴面具,有人支持?亦有人反對。

有示威者表示,不會被禁止蒙面規例嚇倒,他說從外國經驗看到,政府越強權壓迫,示威抗爭的局勢會更嚴峻。

