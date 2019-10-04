香港政府訂立禁蒙面法午夜起生效（視頻）

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香港行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，午夜零時零分生效，是回歸後首次用緊急法立法，所有人在任何公眾遊行、集會及非法集結中都不可以蒙面，違法可監禁一年及罰款25,000元（港幣）。

4個月的亂局未見平息，政府決定引用六七暴動以來從未用過的《緊急情況規例條例》，不需立法會事先批准，訂立新法律《禁止蒙面規例》，即晚午夜生效。

《禁蒙面法》規定，在任何3個人以上的非法集結、暴動、50人以上的集會、30人以上的遊行，不論警方批准抑或反對，都不得蒙面，違例可以罰款25,000元及監禁一年。

即使不是集會場地，任何公眾地方，警員都可以要求蒙面的人除下口罩核實身分，不遵從要求亦屬犯法，最高可以罰款一萬元及判監半年。

蒙面的定義，是戴面罩或口罩等其他物品，又或者用顏料遮掩全部或部分面部，相當令人難以認出身分。

如果因工作而在現場要保護人身安全，因宗教信仰要遮面，或者先前已存在的健康理由戴口罩，都可豁免。

政府一公布引用《緊急法》，股市即刻跌，市場關注《緊急法》用了一次，會否有下次，最終會否觸及資金進出、外匯管制，但另一些範疇，他們的答案就沒這麼明確。

引用緊急法，是否離出動駐港解放軍近一步，林鄭月娥沒明確回應，又被問到會否下台平亂。

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