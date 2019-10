香港政府訂立禁蒙面法午夜起生效（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》,訂立《禁止蒙面規例》,午夜零時零分生效,是回歸後首次用緊急法立法,所有人在任何公眾遊行、集會及非法集結中都不可以蒙面,違法可監禁一年及罰款25,000元(港幣)。

4個月的亂局未見平息,政府決定引用六七暴動以來從未用過的《緊急情況規例條例》,不需立法會事先批准,訂立新法律《禁止蒙面規例》,即晚午夜生效。

《禁蒙面法》規定,在任何3個人以上的非法集結、暴動、50人以上的集會、30人以上的遊行,不論警方批准抑或反對,都不得蒙面,違例可以罰款25,000元及監禁一年。

即使不是集會場地,任何公眾地方,警員都可以要求蒙面的人除下口罩核實身分,不遵從要求亦屬犯法,最高可以罰款一萬元及判監半年。

蒙面的定義,是戴面罩或口罩等其他物品,又或者用顏料遮掩全部或部分面部,相當令人難以認出身分。

如果因工作而在現場要保護人身安全,因宗教信仰要遮面,或者先前已存在的健康理由戴口罩,都可豁免。

政府一公布引用《緊急法》,股市即刻跌,市場關注《緊急法》用了一次,會否有下次,最終會否觸及資金進出、外匯管制,但另一些範疇,他們的答案就沒這麼明確。

引用緊急法,是否離出動駐港解放軍近一步,林鄭月娥沒明確回應,又被問到會否下台平亂。

