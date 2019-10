【i-CABLE】

香港行政長官會同行政會議決定引用《緊急情況規例條例》,訂立《禁止蒙面規例》,午夜零時零分起生效。民主派批評政府繞過立法會的做法違憲,又認為效力有限。但有建制派人士認為,現時情況緊急,不能再等立法會三讀立法。

民主派議員召開記者會,批評政府制訂《禁止蒙面規例》,繞過立法會是邁向極權,亦只會製造更大政治矛盾。身為立法會保安事務委員會副主席的涂謹申更質疑,做法違憲和未必有用。法律學者張達明亦認為,政府開了極壞先例。

全國人大常委譚耀宗認為,禁蒙面法有助遏阻暴力升級。港區全國政協委員亦發表聲明,堅決支持政府實施禁蒙面法,認為是止暴制亂的及時雨。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。