舊金山地檢官George Gascon週四宣佈辭職,預料將南下競選洛杉磯地檢官的職務。

根據洛杉磯時報的報導,Gascon週四下午通知舊金山地檢處的同事,並表示將會搬到洛杉磯考慮競選該縣的地檢官。

Gascon已經決定不連任舊金山地檢官一職,最後一天將是10月18日,Gascon的幕僚長Cristine Soto DeBerry將是代理地檢官,直到新地檢官上任為止。

要競選洛杉磯地檢官,報名截止日期是今年12月,Gason曾經在洛杉磯警察部門擔任要職,而他也已經在當地舉行過幾次關於打擊犯罪的社區會議,有消息說,洛杉磯有進步派社區要求Gascon正式參選。

初選將在明年3月舉行,得票最高的兩人將在11月再度對決。

