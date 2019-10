舊金山101公路4死車禍 逆駛女司機醉酒駕駛

【KTSF】

週四凌晨舊金山101號公路發生嚴重車禍,造成4人死亡,加州公路巡警(CHP)表示,在公路逆駛的女司機醉酒駕駛,並指在酒精和藥物影響下,駕駛在灣區有上升趨勢。

舊金山法醫處證實,死者分別是34歲女子Emilie Ross,居住在Hillsborough市;42歲的士司機Berkant Ahmed,居住在San Mateo市;57歲的士女乘客Mary Miller,來自芝加哥;62歲的士男乘客Judson Bergman,來自伊利諾伊州Barrington市。

CHP發表聲明對死者家屬表示慰問,並提醒所有駕駛者,不要酒後和藥後駕駛,如在路上發現有人酒後或藥後駕駛,應向當局舉報。

當局指,灣區的酒後藥後駕駛拘捕人數不斷上升,今年至今已經有7,796人,去年才拘捕6,482人,週四的意外是灣區今年第25宗逆駛交通意外。

CHP表示,會和其他官方機構合作,例如加州交通局,去找出可能會令駕駛者逆駛進入的公路出入口,並作出改善。

車禍發生在週四凌晨12時半,在Candlestick Point以北的101號公路北行方向,近舊金山Paul Ave出口。

當局稱,一名34歲女子醉酒駕駛,在北行線逆線行車,和一架的士迎頭相撞,造成4人死亡。

的士上兩名乘客是來自芝加哥的遊客,事發時正從舊金山國際機場乘坐的士進入舊金山市中心。

