舊金山101公路4死車禍 逆駛女司機醉酒駕駛

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週四凌晨舊金山101號公路發生嚴重車禍，造成4人死亡，加州公路巡警（CHP）表示，在公路逆駛的女司機醉酒駕駛，並指在酒精和藥物影響下，駕駛在灣區有上升趨勢。

舊金山法醫處證實，死者分別是34歲女子Emilie Ross，居住在Hillsborough市；42歲的士司機Berkant Ahmed，居住在San Mateo市；57歲的士女乘客Mary Miller，來自芝加哥；62歲的士男乘客Judson Bergman，來自伊利諾伊州Barrington市。

CHP發表聲明對死者家屬表示慰問，並提醒所有駕駛者，不要酒後和藥後駕駛，如在路上發現有人酒後或藥後駕駛，應向當局舉報。

當局指，灣區的酒後藥後駕駛拘捕人數不斷上升，今年至今已經有7,796人，去年才拘捕6,482人，週四的意外是灣區今年第25宗逆駛交通意外。

CHP表示，會和其他官方機構合作，例如加州交通局，去找出可能會令駕駛者逆駛進入的公路出入口，並作出改善。

車禍發生在週四凌晨12時半，在Candlestick Point以北的101號公路北行方向，近舊金山Paul Ave出口。

當局稱，一名34歲女子醉酒駕駛，在北行線逆線行車，和一架的士迎頭相撞，造成4人死亡。

的士上兩名乘客是來自芝加哥的遊客，事發時正從舊金山國際機場乘坐的士進入舊金山市中心。

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