香港實施禁蒙面法 警方是否也不准蒙面（視頻）

香港行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》,訂立《禁止蒙面規例》,午夜零時零分生效。實施禁蒙面法後,警方是否都不會用裝備遮掩面部?記者或患流感的人又是否有豁免?

4個月的衝突,不只是示威者,到現在幾乎每名警員都會戴上不同類型的面罩。保安局局長李家超多次被問到禁蒙面法生效後,警方是否都不准蒙面。

除了警方要有裝備,在現場採訪的記者亦都會戴面罩保護自己,李家超強調記者受條例中的合理辯解保障,即他們是在從事專業或受僱工作,為了人身安全而要使用蒙面的物品。

那麼如果是住在衝突現場附近的居民,是否可以戴口罩防催淚彈?患上流感的市民,又受不受條例中合理辯解的保障?

教育局亦向全港學校發信,指原則上學生無論在校內校外都不應戴口罩,或以任何方式遮蔽臉孔,除非有宗教或健康的原因,這原則亦適用於所有教職員及在學校工作的人士,促請學校訂定校本處理方式。

