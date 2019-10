舊金山華埠再有郵包騙案 歹徒用事主移民身分行騙（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

訛稱中領館的郵包詐騙電話相信大家都有收過,近日這些詐騙手法有改頭換面的跡象,位於舊金山華埠的中央警局,再接到一宗郵包騙案報告,騙徒今次利用的是事主的移民身分。

舊金山中央警局週三在華埠舉辦社區活動,警員透過”飲奶茶,吃蛋撻”與居民打好關係。

舊金山中央警局分局長易文耀(Robert Yick)亦趁這個機會,特別提醒市民時刻提防騙案,不要因為警方及媒體沒有宣傳而鬆懈。

他表示,一名華裔男子幾天前到警局報案,指接到一名自稱中國警察的來電,問事主是否剛寄出一個包裹到海外。

事主表示有,騙徒指,那個包裹被海關截獲,當中的物品有問題,需要事主交錢解決。

易文耀說:”騙徒指示事主寄錢,如果不照做,事主有可能被遞解出境,事主於是開設新戶口,越洋將錢匯過去。”

易文耀表示,事主匯的錢超過5萬元,他後來與其他社區機構分享自己的遭遇,經過他人的提醒後,事主發現自己可能受騙,最終報警求助。

警方提醒,這些詐騙電話仍然存在,騙徒其實一直用不同的藉口,找下手的機會,而舊金山是一個庇護城市,一個中國的警察,沒有權隨便將美國居民遞解出境。

易文耀表示,觸及移民身分的問題,知道大家會比較敏感,但凡事三思而後行。

如果有人問你拿錢,說不照做會影響移民身份,這很可能是詐騙電話,大家應該先找人諮詢。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。