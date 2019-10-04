舊金山華埠再有郵包騙案 歹徒用事主移民身分行騙（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

訛稱中領館的郵包詐騙電話相信大家都有收過，近日這些詐騙手法有改頭換面的跡象，位於舊金山華埠的中央警局，再接到一宗郵包騙案報告，騙徒今次利用的是事主的移民身分。

舊金山中央警局週三在華埠舉辦社區活動，警員透過”飲奶茶，吃蛋撻”與居民打好關係。

舊金山中央警局分局長易文耀（Robert Yick）亦趁這個機會，特別提醒市民時刻提防騙案，不要因為警方及媒體沒有宣傳而鬆懈。

他表示，一名華裔男子幾天前到警局報案，指接到一名自稱中國警察的來電，問事主是否剛寄出一個包裹到海外。

事主表示有，騙徒指，那個包裹被海關截獲，當中的物品有問題，需要事主交錢解決。

易文耀說：”騙徒指示事主寄錢，如果不照做，事主有可能被遞解出境，事主於是開設新戶口，越洋將錢匯過去。”

易文耀表示，事主匯的錢超過5萬元，他後來與其他社區機構分享自己的遭遇，經過他人的提醒後，事主發現自己可能受騙，最終報警求助。

警方提醒，這些詐騙電話仍然存在，騙徒其實一直用不同的藉口，找下手的機會，而舊金山是一個庇護城市，一個中國的警察，沒有權隨便將美國居民遞解出境。

易文耀表示，觸及移民身分的問題，知道大家會比較敏感，但凡事三思而後行。

如果有人問你拿錢，說不照做會影響移民身份，這很可能是詐騙電話，大家應該先找人諮詢。

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