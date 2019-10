全球最少有十個國家有禁蒙面法

【i-CABLE】

全球最少有十個國家有《禁蒙面法》,其中美國紐約州早在1845年已訂立。

示威場面,在全球多個地方都有出現過,歐美多國都有法例,禁止市民在公眾場所蒙面。

加拿大在2013年通過法例,禁止人民在非法集會及暴動中蒙面,最高刑罰為監禁十年,但如果因為宗教或醫療原因,需要蒙面,可獲得豁免。

法國在2010年通過禁止蒙面法,禁止在任何人,任合時間在公眾場合蒙面,伊斯蘭教婦女除了祈禱和坐車,亦不可以戴面紗。

不過在去年發生的黃背心運動,仍有不少人蒙面衝擊,法國通過另一條法案,禁止群眾在示威中蒙面,觸犯法例可被罰款15,000歐元及監禁一年。

美國亦有幾個州有蒙面法,其中紐約州1845年因應社會騷亂已經訂立,娛樂用途和萬聖節可以豁免。

烏克蘭在2014年1月17日,立法禁止人民在集會中蒙面,但未能遏止暴力示威,法例最終在1月28日廢除,只實施了12天,同日總理阿扎羅夫辭職。

