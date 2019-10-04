全球最少有十個國家有禁蒙面法

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全球最少有十個國家有《禁蒙面法》，其中美國紐約州早在1845年已訂立。

示威場面，在全球多個地方都有出現過，歐美多國都有法例，禁止市民在公眾場所蒙面。

加拿大在2013年通過法例，禁止人民在非法集會及暴動中蒙面，最高刑罰為監禁十年，但如果因為宗教或醫療原因，需要蒙面，可獲得豁免。

法國在2010年通過禁止蒙面法，禁止在任何人，任合時間在公眾場合蒙面，伊斯蘭教婦女除了祈禱和坐車，亦不可以戴面紗。

不過在去年發生的黃背心運動，仍有不少人蒙面衝擊，法國通過另一條法案，禁止群眾在示威中蒙面，觸犯法例可被罰款15,000歐元及監禁一年。

美國亦有幾個州有蒙面法，其中紐約州1845年因應社會騷亂已經訂立，娛樂用途和萬聖節可以豁免。

烏克蘭在2014年1月17日，立法禁止人民在集會中蒙面，但未能遏止暴力示威，法例最終在1月28日廢除，只實施了12天，同日總理阿扎羅夫辭職。

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