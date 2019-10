【i-CABLE】

美國因應世貿裁決,宣布10月中向總值75億美元的歐盟進口貨品加徵關稅。

世貿週三裁定,美國可以向破組織仲裁紀錄、75億美元的歐盟產品加徵關稅,報復歐盟違規補貼空中巴士公司。

美國貿易代表辦公室其後宣布,10月18日起對歐洲製的飛機徵收10%關稅。部份農產品及工業產品,包括乳製品、咖啡、氣壓及焊接工具等則徵收25%關稅。

歐盟稱仍然希望與美國和解,但亦預備好回應。

世貿明年亦將會就歐盟反制美國資助波音可採取的措施作裁決。

