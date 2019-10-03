加大考慮日後收生不再要求學生考SAT和ACT（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有十間分校的加大UC系統，正考慮是否放棄規定申請入學的學生一定要考SAT或ACT，雖然有這個呼聲，可是加大總校長指出，加大作出的決定將起龍頭作用，所以必須謹慎考慮。

全國越來越多大學，都准許申請人選擇是否提交SAT或ACT成績，理由是這兩項大學入學試的報名費不便宜，而想考取好成績，不少學生都花昂貴的補習費，而這樣對於低收入家庭的學生並不公平。

洛杉磯時報報導指出，加大校董會最近一次會議，有校董提出取消SAT和ACT作為申請入讀加大的必須條件，可是加大總校長Janet Napolitano強調，加大的決定對全國有重大影響，所以必須做得對，此外用什麼方法取代現行的考試模式，也需從長計議。

其實由加大教職員組成的學術機構，今年已開始著手研究是否繼續規定採用SAT和ACT成績，校董會要求加快決策的步伐。

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