加大考慮日後收生不再要求學生考SAT和ACT（視頻）

有十間分校的加大UC系統,正考慮是否放棄規定申請入學的學生一定要考SAT或ACT,雖然有這個呼聲,可是加大總校長指出,加大作出的決定將起龍頭作用,所以必須謹慎考慮。

全國越來越多大學,都准許申請人選擇是否提交SAT或ACT成績,理由是這兩項大學入學試的報名費不便宜,而想考取好成績,不少學生都花昂貴的補習費,而這樣對於低收入家庭的學生並不公平。

洛杉磯時報報導指出,加大校董會最近一次會議,有校董提出取消SAT和ACT作為申請入讀加大的必須條件,可是加大總校長Janet Napolitano強調,加大的決定對全國有重大影響,所以必須做得對,此外用什麼方法取代現行的考試模式,也需從長計議。

其實由加大教職員組成的學術機構,今年已開始著手研究是否繼續規定採用SAT和ACT成績,校董會要求加快決策的步伐。

