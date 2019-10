【KTSF】

針對特朗普總統的彈劾案,特朗普再次重申,爆料人對他的指控完全不實。

特朗普在白宮接見到訪的芬蘭總統,提到他在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通話,特朗普指,爆料人對他的指控完全不實,與白宮發表的摘要不吻合,又形容拜登父子貪腐。

特朗普又形容,媒體一般都報導假新聞。

他又指眾議院情報委員會主席Adam Schiff卑鄙,應該辭職,又說他應該控以叛國罪。

Schiff和眾議長普洛西警告白宮和國務卿蓬佩奧,不要干預彈劾特朗普的調查,又說,如果他們阻撓證人或者扣起證詞,將會被視為妨礙司法。

