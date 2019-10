【KTSF 郭柟報導】

一班SEIU工會的機場員工,週三在舊金山國際機場集會示威,要求有關的航空公司提供更好的薪酬、醫保和工作環境待遇。

週三到場示威的員工包括輪椅服務人士、機場保安、行李運送員、機場清潔工等。

華裔員工Jim負責在機場貴賓室的清潔和餐飲等工作,他表示,希望爭取更多工資之餘,亦希望他的部門能改善有薪假期的政策。

Jim說:”這裡有很多員工面對公司的不公平待遇,例如他們曾被上司欺凌、滋擾,合約中有不完整的地方,有員工的工資比一般人低很多,得不到應有的保障,所以這次集會包含很多方面訴求。”

市參事馬兆明說:”這些大航空公司在去年利潤高達380億元,他們付得起分享多一點財富給機場員工支持他們家人。”

