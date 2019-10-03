舊金山101公路女司機逆線行駛撞的士 兩車共4人亡

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舊金山101公路北行線Paul Ave出口附近週四凌晨發生致命交通意外，當局指，一架私家車在公路上逆駛，撞上一架的士，兩架車上共4人全部死亡，該路段101號公路北行線一度全線封閉。

根據加州公路巡警（CHP）的消息，意外發生在凌晨12點30分，現場位置在101號公路北行線在Paul Ave出口附近。

當局接報指，一輛Volkswagen汽車先在101號公路北行線和280公路交界逆駛，一路駛到Candlestick Park出口附近，和一輛Ford的士相撞，的士裡面其中一名乘客被拋出車外。

Volkswagen汽車的司機是一名30至40歲的女子，的士司機是一名60幾歲的男子，車上有兩名一男一女乘客，4人均在意外中死亡。

當局正調查Volkswagen汽車的司機和的士的乘客有否扣好安全帶，還有意外是否和酒精藥物有關。

101號公路北行線一度全線封閉，目前已重開。

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