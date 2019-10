Santa Cruz科技公司CEO被綁架證實已遇害

【KTSF 蔡璐陽報導】

Santa Cruz縣驗屍官週三證實,週二警方在山林中發現的屍體,是在他的海景別墅中被綁架的Santa Cruz科技公司CEO。

週三下午,Santa Cruz縣驗屍官表示,警方週二在山林中所發現的一具屍體,確實為被綁架者,50歲的Tushar Atre。

有目擊者報警表示,1號凌晨3點左右,看到受害人在位於Pleasure Point街3000號路段的房屋,被綁架到他女友的白色寶馬SUV車上,之後在當天上午10點左右,警方在位於Santa Cruz山林裡的Soquel San Jose路追踪到了這輛車,並發現了一具屍體,週三證實是Atre。

受害人是當地一家名為Atre Net的網絡市場營銷公司的CEO和創始人。

本地5號電視台表示,受害人近年亦涉足大麻業,他的遺體被發現的地方,也是受害人擁有。

警方表示,這宗案件的作案動機為搶劫,已將案件列為綁架和謀殺案展開調查,警方指受害人女友並非疑犯。

