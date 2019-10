有華裔移民憂S386法案通過影響綠卡排期 現階段可做甚麼（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有意取消每個國家每年綠卡排期配額上限的S386法案,最近兩度在國會參議院遭封殺,如果華裔移民擔心S386法案,會影響華裔申請綠卡的排期,現階段還可以採取哪些行動呢?

S386法案又被稱為”高技術移民公平法案”,原定要在國會參議院以”一致同意”的程序加速過關,但因喬治亞州共和黨參議員David Perdue,以及伊利洛伊州參議員Dick Durbin反對,令法案兩度闖關失敗。

移民律師許婉馨表示,在此之前,肯塔基州共和黨參議員Rand Paul也有反對該法案。

許婉馨說:”他說,如果你通過的這條法案,我們醫學研究的需要,我們的護士和醫生全都被擱置了,我們整個國家的醫療系統有受到影響。”

職業移民目前有7%的國別配額上限,由於印度職業移民人數極多,因此目前排期均在10年以上,全美現在共有約55萬僱員等候綠卡排期,其中印度人佔了51萬,其餘4萬是中國以及其他國家的人,一旦取消各國綠卡名額上限,印度移民將是最大受益者,其它國家的人申請綠卡的排期將會變長,因此S386法案遭到很多華裔高科技員工的反對。

Facebook員工Yi Yin說:”我們不是說一定會反對把配額取消,但是你要慢慢來,你不能讓辛勤工作、做那麼大貢獻的人,8到10年沒有辦法安心的留在這個國家,這是一件很糟糕的事情,你得有基本的公平,你不能說讓那些願意辛苦工作的人寒心,因為我們華人工程師,對美國的貢獻是很大的,我們交的稅,基本上我們一個人交的稅,相當於一個美國家庭的年收入。”

高科技員工吳先生說:”世界上別的國家的人,他們在工作中,對自己國家的同事,基本上就全部搞到一個公司去,把別的人排擠在外,所以我們本來作為世界上人口最多的國家,我們是非常歡迎這個政策的,但是為甚麼我們反對呢?因為我們希望有一個更好、更公平的手段,來公平對待移民的東西。”

高科技員工高女士說:”按理說,我覺得移民是應該不分國界,就按照能力來排,但是現在我們沒有一個很好的方式,就是能對能力進行排隊,基本上所有人的能力只要夠了一個水平,就都在同一個水平線上,結果這樣的話,這個政策有漏洞,就會被某些國家的人濫用。”

許婉馨律師建議,華裔如果想表達反對意見,應該向加州的參議員反應,例如范士丹及賀錦麗。

許婉馨說:”賀錦麗是我們州參議員,她是支持這個法案的人,她有簽名支持這項法例,我們應該反應,告訴她,這條法案對我們華裔很不公道。”

她還說,要解決排期等候問題,應該增加高科技職業移民的配額。

許婉馨說:”如果這些職業移民對國家有益的話,從國家利益這個角度來看,要不將配額從另一個項目拿過來,要不就將總數移民配額增加。”

至於S386法案最終能否在參議院過關,許婉馨自己的預測是通過的可能性不大。

