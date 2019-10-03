有華裔移民憂S386法案通過影響綠卡排期 現階段可做甚麼（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有意取消每個國家每年綠卡排期配額上限的S386法案，最近兩度在國會參議院遭封殺，如果華裔移民擔心S386法案，會影響華裔申請綠卡的排期，現階段還可以採取哪些行動呢？

S386法案又被稱為”高技術移民公平法案”，原定要在國會參議院以”一致同意”的程序加速過關，但因喬治亞州共和黨參議員David Perdue，以及伊利洛伊州參議員Dick Durbin反對，令法案兩度闖關失敗。

移民律師許婉馨表示，在此之前，肯塔基州共和黨參議員Rand Paul也有反對該法案。

許婉馨說：”他說，如果你通過的這條法案，我們醫學研究的需要，我們的護士和醫生全都被擱置了，我們整個國家的醫療系統有受到影響。”

職業移民目前有7%的國別配額上限，由於印度職業移民人數極多，因此目前排期均在10年以上，全美現在共有約55萬僱員等候綠卡排期，其中印度人佔了51萬，其餘4萬是中國以及其他國家的人，一旦取消各國綠卡名額上限，印度移民將是最大受益者，其它國家的人申請綠卡的排期將會變長，因此S386法案遭到很多華裔高科技員工的反對。

Facebook員工Yi Yin說：”我們不是說一定會反對把配額取消，但是你要慢慢來，你不能讓辛勤工作、做那麼大貢獻的人，8到10年沒有辦法安心的留在這個國家，這是一件很糟糕的事情，你得有基本的公平，你不能說讓那些願意辛苦工作的人寒心，因為我們華人工程師，對美國的貢獻是很大的，我們交的稅，基本上我們一個人交的稅，相當於一個美國家庭的年收入。”

高科技員工吳先生說：”世界上別的國家的人，他們在工作中，對自己國家的同事，基本上就全部搞到一個公司去，把別的人排擠在外，所以我們本來作為世界上人口最多的國家，我們是非常歡迎這個政策的，但是為甚麼我們反對呢？因為我們希望有一個更好、更公平的手段，來公平對待移民的東西。”

高科技員工高女士說：”按理說，我覺得移民是應該不分國界，就按照能力來排，但是現在我們沒有一個很好的方式，就是能對能力進行排隊，基本上所有人的能力只要夠了一個水平，就都在同一個水平線上，結果這樣的話，這個政策有漏洞，就會被某些國家的人濫用。”

許婉馨律師建議，華裔如果想表達反對意見，應該向加州的參議員反應，例如范士丹及賀錦麗。

許婉馨說：”賀錦麗是我們州參議員，她是支持這個法案的人，她有簽名支持這項法例，我們應該反應，告訴她，這條法案對我們華裔很不公道。”

她還說，要解決排期等候問題，應該增加高科技職業移民的配額。

許婉馨說：”如果這些職業移民對國家有益的話，從國家利益這個角度來看，要不將配額從另一個項目拿過來，要不就將總數移民配額增加。”

至於S386法案最終能否在參議院過關，許婉馨自己的預測是通過的可能性不大。

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