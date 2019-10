荃灣中槍青被控參與暴動及襲警等罪（視頻）

【i-CABLE】

10月1日在荃灣中槍的青年及另外6人,被控參與暴動及襲警等罪名,其中3人仍留醫,週四未能出庭,案件至下月中再提堂,其餘4人准保釋。

18歲中五學生曾志健10月1日在大河道中槍,仍然留醫、情況穩定,他與另外兩名被告都因為在醫院未能出庭。

曾志健被控3項控罪,涉嫌在大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動及襲擊兩名警員,控方指當時在大河道,有一批人追著撤退的警員扔磚,曾志健手持自製浮板盾牌,拿著鐵通狀物體襲擊警員,其後有更多示威者加入施暴,警員面對自身及受襲警員安危,拔槍使用武力。

26歲被告邱宏達被控在同一地點參與暴動,他本身是理大博士生、明年畢業,控方指他在曾志健倒地後,行近想拿走他的棍,被警員制服。

另外4男1女被告就分別被控在海壩街及大河道一帶參與暴動,其中38歲男子陳珩同時被控一項縱火罪,他們暫時毋須答辯,控方申請押後案件六星期,讓警方進一步調查,反對被告保釋,指呈堂證供強、案情嚴重,是10月1日衝突中最嚴重的一宗,若保釋很大機會再犯更嚴重罪行。

各辯方律師則指被告初犯,部份人是學生、快將畢業,潛逃風險低,其中曾志健的律師指,他被子彈打穿肺,剛完成大手術,短期內莫說示威、出街都不行,若被羈押家人探望會受阻。

裁判官批准案件押後至下月14日再提堂,出庭的4名被告獲准以5,000或一萬元保釋,至於中槍男仔的保釋申請押後到星期五處理,其餘兩名留醫的被告就押後到下週三或更早時間帶上法庭。

