【i-CABLE】

東灣奧克蘭(屋崙)週二發生一起撞死人駕駛逃逸事件,死者是一名亞裔婦女,有附近居民表示,出事的交叉口經常發生事故。

事發在週二上午11點多,地點是Foothill夾22街,45歲亞裔婦女張氏香(譯音,Huong Thi Truong),當時帶著她4歲的姪女過馬路遭撞,張氏香當場死亡,4歲女童目前情況穩定。

警方表示,現場有一輛車,但不是肇事的車輛,所以應該是肇事者逃逸,目前警方沒有嫌犯的線索,該區的市議員表示,會加強改善這個地區的交通。

