香港警方修訂使用武力指引 警棍橡膠彈列”低殺傷力”武器（視頻）

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香港警方用槍守則備受關注，警方最近修訂使用武力指引，包括警員認為毆打行動，相當可能致死或嚴重受傷，就可使用槍械，而警棍、橡膠彈等武器就列為”低殺傷力”，警方解釋修改指引令警員更清晰。

10月1日多區激烈示威，警方武力升級、開6槍實彈，衝突愈演愈烈，警方也修訂了武力指引，最嚴重的、警員面對致命武力攻擊，可以用實彈槍械，攻擊的定義不同了，原先是指”毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷”，修訂為引致或相當可能引致他人死亡或嚴重受傷。

次一級、遇到暴力攻擊，定義亦改了由毆打但無意圖引致他人嚴重受傷，改為毆打引致或相當可能引致他人受傷。

警員原本只可用胡椒噴劑或者徒手控制，現在可用催淚彈、胡椒彈，或使用低殺傷力武器，例如橡膠子彈、布袋彈、水炮車射水，以及原先是中級武器的警棍，警員面對頑強對抗，可能引致自己或他人受傷，原先可用胡椒噴劑，現在還可用催淚彈、胡椒彈。

警方又指將警棍定義為中級武器是比較模糊，其他地方只會分致命或低殺傷力武器，今次只是字眼上改變，不是將警棍降級。

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