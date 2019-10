香港警方修訂使用武力指引 警棍橡膠彈列”低殺傷力”武器（視頻）

【i-CABLE】

香港警方用槍守則備受關注,警方最近修訂使用武力指引,包括警員認為毆打行動,相當可能致死或嚴重受傷,就可使用槍械,而警棍、橡膠彈等武器就列為”低殺傷力”,警方解釋修改指引令警員更清晰。

10月1日多區激烈示威,警方武力升級、開6槍實彈,衝突愈演愈烈,警方也修訂了武力指引,最嚴重的、警員面對致命武力攻擊,可以用實彈槍械,攻擊的定義不同了,原先是指”毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷”,修訂為引致或相當可能引致他人死亡或嚴重受傷。

次一級、遇到暴力攻擊,定義亦改了由毆打但無意圖引致他人嚴重受傷,改為毆打引致或相當可能引致他人受傷。

警員原本只可用胡椒噴劑或者徒手控制,現在可用催淚彈、胡椒彈,或使用低殺傷力武器,例如橡膠子彈、布袋彈、水炮車射水,以及原先是中級武器的警棍,警員面對頑強對抗,可能引致自己或他人受傷,原先可用胡椒噴劑,現在還可用催淚彈、胡椒彈。

警方又指將警棍定義為中級武器是比較模糊,其他地方只會分致命或低殺傷力武器,今次只是字眼上改變,不是將警棍降級。

