港府定立禁蒙面法達最後階段 或引用緊急條例立法（視頻）

香港反修例風波引發的示威衝突愈演愈烈,消息指,香港政府就《禁蒙面法》的研究已進入最後階段,最快週五早上特別行政會議上有定案,如決定立法,會傾向引用回歸後,未曾用過的《緊急條例》立法,行政會議成員湯家驊承認《禁蒙面法》成效有限,但方便警方不需證明,示威者有暴力行為都可拘捕。

國慶日多區爆發衝突,暴力程度升級,很多擲汽油彈、攻擊警察的人都蒙了面,消息指當日之後,政府再評估形勢,認為要加強保障社會秩序及安全,方向之一是立《禁蒙面法》。

消息指不會全香港、全天候禁止人蒙面,只會針對某些特定情況,例如禁止在非法集會或者暴力示威衝突之中蒙面,亦會有些豁免條款,細則有待敲定。

一旦拍板,傾向由特首會同行政會議引用《緊急情況規例條例》立法,不需經立法會、就可以生效,主要考慮是擔心循一般途徑,遞交草案上立法會審議,會觸發包圍議會等混亂場面,未必可行。

消息指最快週五召開特別行政會議商討,湯家驊指原本對引用《緊急法》有保留,但經過10月1日槍擊後,社會有強烈呼聲、可以理解,他又認為比起宵禁,《禁蒙面法》的影響較小,而且法例可以訂明,社會安定下來就會失效。

