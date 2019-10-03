港府定立禁蒙面法達最後階段 或引用緊急條例立法（視頻）

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香港反修例風波引發的示威衝突愈演愈烈，消息指，香港政府就《禁蒙面法》的研究已進入最後階段，最快週五早上特別行政會議上有定案，如決定立法，會傾向引用回歸後，未曾用過的《緊急條例》立法，行政會議成員湯家驊承認《禁蒙面法》成效有限，但方便警方不需證明，示威者有暴力行為都可拘捕。

國慶日多區爆發衝突，暴力程度升級，很多擲汽油彈、攻擊警察的人都蒙了面，消息指當日之後，政府再評估形勢，認為要加強保障社會秩序及安全，方向之一是立《禁蒙面法》。

消息指不會全香港、全天候禁止人蒙面，只會針對某些特定情況，例如禁止在非法集會或者暴力示威衝突之中蒙面，亦會有些豁免條款，細則有待敲定。

一旦拍板，傾向由特首會同行政會議引用《緊急情況規例條例》立法，不需經立法會、就可以生效，主要考慮是擔心循一般途徑，遞交草案上立法會審議，會觸發包圍議會等混亂場面，未必可行。

消息指最快週五召開特別行政會議商討，湯家驊指原本對引用《緊急法》有保留，但經過10月1日槍擊後，社會有強烈呼聲、可以理解，他又認為比起宵禁，《禁蒙面法》的影響較小，而且法例可以訂明，社會安定下來就會失效。

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