導演李安與男星Will Smith舊金山宣傳新片《雙子殺手》（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

睽違3年，奧斯卡最佳導演李安又有新作品Gemini Man《雙子殺手》，週三他跟男主角Will Smith在舊金山宣傳這部新片。

李安和劇中男主角Will Smith週三下午聯袂出席舊金山SOMA關於Gemini Man《雙子殺手》討論會，並走紅地毯接受媒體採訪。

李安說：”就是你可以看到Will Smith，把他變成一個年輕人，然後看到跟自己的掙扎，然後在動作片上，看有什麼發揮是最大挑戰，很有意思。”

這部電影的構思早在1997年就醞釀，但是當時技術不夠成熟，未能拍成，因為要打造一個數位人類，把一個栩栩如生的年輕版Will Smith呈現在大銀幕，Will Smith談到自己看完這部電影的感受。

Will Smith說：”當我第一眼看到影像，是讓人毛骨悚然，真的是害怕了幾分鐘，我知道那個角色，在我們拍攝時並不在裡面，我們等著看觀眾的反應，但我相信應該是很令人興奮，對於在將來能夠利用這樣的技術拍攝。”

《雙子殺手》是講述一名準備退休的51歲美國國安局特務Henry遭到殺手追殺，經調查後他發現殺手是比自己年輕，各方面能力都較他強的23歲複製人，而自己的一舉一動，似乎都在對方的掌握之中。

這部電影以每秒120高幀率、4K、3D的高規格拍攝，目的就是要讓觀眾參與其中，覺得離主角更近，這也是導演李安這10年來不斷在3D數碼技術上下功夫的原因。

李安說：”我希望用不一樣的方式來講故事，這一點我們現在做不到，因為我們對電影習慣已經非常根深柢固，尤其這麼大的市場，這麼貴的投資，很難一下子轉過去，我希望有一個我們不只是講故事，而且我們的還能夠體驗一個故事，我覺得他的體驗是蠻重要的，身臨其境的一個體驗。”

《雙子殺手》10月11日在美國上映，台灣方面將在10日23日，也就是配合李安的生日當天上映。

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