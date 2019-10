導演李安與男星Will Smith舊金山宣傳新片《雙子殺手》（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

睽違3年,奧斯卡最佳導演李安又有新作品Gemini Man《雙子殺手》,週三他跟男主角Will Smith在舊金山宣傳這部新片。

李安和劇中男主角Will Smith週三下午聯袂出席舊金山SOMA關於Gemini Man《雙子殺手》討論會,並走紅地毯接受媒體採訪。

李安說:”就是你可以看到Will Smith,把他變成一個年輕人,然後看到跟自己的掙扎,然後在動作片上,看有什麼發揮是最大挑戰,很有意思。”

這部電影的構思早在1997年就醞釀,但是當時技術不夠成熟,未能拍成,因為要打造一個數位人類,把一個栩栩如生的年輕版Will Smith呈現在大銀幕,Will Smith談到自己看完這部電影的感受。

Will Smith說:”當我第一眼看到影像,是讓人毛骨悚然,真的是害怕了幾分鐘,我知道那個角色,在我們拍攝時並不在裡面,我們等著看觀眾的反應,但我相信應該是很令人興奮,對於在將來能夠利用這樣的技術拍攝。”

《雙子殺手》是講述一名準備退休的51歲美國國安局特務Henry遭到殺手追殺,經調查後他發現殺手是比自己年輕,各方面能力都較他強的23歲複製人,而自己的一舉一動,似乎都在對方的掌握之中。

這部電影以每秒120高幀率、4K、3D的高規格拍攝,目的就是要讓觀眾參與其中,覺得離主角更近,這也是導演李安這10年來不斷在3D數碼技術上下功夫的原因。

李安說:”我希望用不一樣的方式來講故事,這一點我們現在做不到,因為我們對電影習慣已經非常根深柢固,尤其這麼大的市場,這麼貴的投資,很難一下子轉過去,我希望有一個我們不只是講故事,而且我們的還能夠體驗一個故事,我覺得他的體驗是蠻重要的,身臨其境的一個體驗。”

《雙子殺手》10月11日在美國上映,台灣方面將在10日23日,也就是配合李安的生日當天上映。

