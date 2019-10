【i-CABLE】

法國巴黎有人持刀闖入警察總部襲擊,4名警員死亡,疑兇被擊斃。

現場距離巴黎聖母院僅數百米,警方封鎖附近一帶調查。

事發在當地時間週四下午1時,一名男子持刀闖入市中心警察總部刺傷多人。

當地警察組織指,疑兇是警察總部的行政員工,入職20年、行為良好,相信事件起因是有人因為公事與上司口角。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。