舊金山艦隊週週末舉行 藍天使下週五飛行表演

【KTSF郭柟報導】

舊金山艦隊週將會在本週末舉行,大批軍艦將會在下週三展出,給民眾欣賞,每年備受注目的藍天使特技飛行空演,就會在下週五展開。

今年的艦隊週從本週日開始至下週一,入場免費,軍機空演將會在10月11至13日,即是下週五至日中午開始,至於藍天使特技飛隊空演就會在下午3時演出。

多艘軍艦週三起會停泊在舊金山海旁,包括美國海軍軍艦,這些軍艦將會免費開放給市民參觀。

今年在30和32號碼頭都會有個餐車和音樂廣場。

警方和消防等部門呼籲民眾在參與艦隊週活動時,記得注意安全。

舊金山消防局長Jeanine Nicholson說:”消防會加派人手,在艦隊週執勤,確保關照到所有人,因為艦隊週將會相當繁忙,我們都期待跟有關部門合作舉行演練,包括跟海岸巡邏隊和海軍。”

警方亦提醒參加者預多點時間出門,盡量使用公共交通工具,要開車的話緊記泊車時不要將財身留在車廂內,同家人或朋友制定好集合地點失散時會合,發現有可疑人物時要提高警覺。

舊金山緊急應變管理局呼籲民眾登記艦隊週緊急短訊,只要在手機短訊內容輸入Fleetweeksf,發送去888-777,就可以收到活動即時緊急訊息。

查詢活動詳情,請點擊:https://fleetweeksf.org

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。