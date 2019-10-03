舊金山艦隊週週末舉行 藍天使下週五飛行表演

【KTSF郭柟報導】

舊金山艦隊週將會在本週末舉行，大批軍艦將會在下週三展出，給民眾欣賞，每年備受注目的藍天使特技飛行空演，就會在下週五展開。

今年的艦隊週從本週日開始至下週一，入場免費，軍機空演將會在10月11至13日，即是下週五至日中午開始，至於藍天使特技飛隊空演就會在下午3時演出。

多艘軍艦週三起會停泊在舊金山海旁，包括美國海軍軍艦，這些軍艦將會免費開放給市民參觀。

今年在30和32號碼頭都會有個餐車和音樂廣場。

警方和消防等部門呼籲民眾在參與艦隊週活動時，記得注意安全。

舊金山消防局長Jeanine Nicholson說：”消防會加派人手，在艦隊週執勤，確保關照到所有人，因為艦隊週將會相當繁忙，我們都期待跟有關部門合作舉行演練，包括跟海岸巡邏隊和海軍。”

警方亦提醒參加者預多點時間出門，盡量使用公共交通工具，要開車的話緊記泊車時不要將財身留在車廂內，同家人或朋友制定好集合地點失散時會合，發現有可疑人物時要提高警覺。

舊金山緊急應變管理局呼籲民眾登記艦隊週緊急短訊，只要在手機短訊內容輸入Fleetweeksf，發送去888-777，就可以收到活動即時緊急訊息。

查詢活動詳情，請點擊：https://fleetweeksf.org

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