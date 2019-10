【i-CABLE】

達拉斯一名白人前女警,去年殺錯來自加勒比海的黑人鄰居,她週二被裁定謀殺罪名成立後,週三被判入獄10年。

被告Guyger去年開槍殺死自己不同樓層的鄰居,當時個鄰居在自己家裡看電視吃雪糕,陪審團在週二一致裁定被告罪名成立後,週三案件進入判刑階段,死者的父母和姐妹分別作證,聲淚俱下地表示,事件令他們家庭破碎。

控方就向陪審團展示被告一些帶種族主義和具冒犯性的短訊,以及一些社交媒體鋪文。

控方求處被告28年監禁,但陪審團就可以考慮死者被殺是否因為被告突然情感爆發,從而獲得較輕的判刑。

不過陪審團表明,不認為被告開槍殺人是突然情感爆發。

