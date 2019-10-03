東灣華裔漢涉當中國間諜 法官指其潛逃風險高不准保釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌在美國為中國國安局從事間諜活動的東灣Hayward華裔居民，週三再度在聯邦法院提堂，考慮到被告有潛逃到中國的風險，法官不准他保釋。

56歲的被告Xuehua Peng，又名Edward Peng，譯音姓彭的男子，週三戴著黑框眼鏡，穿著紅色囚衣上庭，他第一時間望向在旁聽席的親友，被告在普通話翻譯員的協助下，聆聽控辯雙方的討論。

代表聯邦政府的律師表示，這宗案件涉及機密資料，不能夠在法庭上公開討論，但他指案情十分嚴重，被告一旦被定罪，面臨最高十年的監禁，而且被告有不少資產，如果批准被告保釋，他潛逃的風險極高。

加上作為一個受過訓練的間諜，中國政府一定有告訴過他，一旦被拘捕應該如何做，因此絕對不能讓被告保釋。

法官問控方，被告的妻子及兩名子女仍然住在灣區，被告會否拋下妻兒逃走。

控方進一步解釋，被告在中國有戶口、有物業，加上亦有一個情婦，明顯與中國有不少的連繫，而被告經營的旅行社，疑似被中國政府背後控制，被告女兒以及被告姊妹的戶口，當中的資金來源亦疑似與中國有關，實在不適合讓被告保釋。

代表Peng的公辯律師指，根據調查員的報告，被告最後一次的行動是2018年6月30日，往後的一年，她的當事人並沒有做過任何事，一直留在美國境內，每一天只是接送子女上學，亦沒有任何犯罪紀錄，被告擁有物業，為了子女可以在更好的校區就讀，他與家人更打算搬去Castro Valley，明顯地，被告肯定不會潛逃，亦保證他能準時上庭。

法官表示，保釋的問題在於，被告所擁有的是否足以能留他在美國，法官認為，被告與中國不論在政府的或者個人層面上，都有很多連結，就算被告為了保釋，願意抵上他與家人物業，都抵銷不到他有潛逃的風險，因此不准被告保釋。

聽到法官的決定後，被告只是一直搖頭，他更突然用英文對法官說：”我有兩個年幼的子女，一個只有3歲。”

法官表示知道，並指保釋的事以後可再談，被告最後再望向旁聽席，然後被押送離開。

被告近10名親友到場聽審，不過他們都拒絕評論案件。

法官表示，被告戶口至少有50萬現金，根據他的資產，不可以再使用公辯律師服務，要自行聘請私人律師，請了新律師後，可再向法庭申請再討論保釋的事，下一次提堂日期是10月15日。

法庭文件指，2015年到2018年，被告涉嫌幾次在東灣奧克蘭（屋崙）、Newark以及喬治亞州的酒店房間留下一萬元或兩萬元的信封，然後拿走情報人員留下、懷疑存有機密資料的SD卡。

而這個情報人員，其實是美國政府派出的雙重間諜，Peng涉嫌將SD卡親自帶到中國，被告上星期五在Hayward的家中被捕。

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