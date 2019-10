東灣華裔漢涉當中國間諜 法官指其潛逃風險高不准保釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌在美國為中國國安局從事間諜活動的東灣Hayward華裔居民,週三再度在聯邦法院提堂,考慮到被告有潛逃到中國的風險,法官不准他保釋。

56歲的被告Xuehua Peng,又名Edward Peng,譯音姓彭的男子,週三戴著黑框眼鏡,穿著紅色囚衣上庭,他第一時間望向在旁聽席的親友,被告在普通話翻譯員的協助下,聆聽控辯雙方的討論。

代表聯邦政府的律師表示,這宗案件涉及機密資料,不能夠在法庭上公開討論,但他指案情十分嚴重,被告一旦被定罪,面臨最高十年的監禁,而且被告有不少資產,如果批准被告保釋,他潛逃的風險極高。

加上作為一個受過訓練的間諜,中國政府一定有告訴過他,一旦被拘捕應該如何做,因此絕對不能讓被告保釋。

法官問控方,被告的妻子及兩名子女仍然住在灣區,被告會否拋下妻兒逃走。

控方進一步解釋,被告在中國有戶口、有物業,加上亦有一個情婦,明顯與中國有不少的連繫,而被告經營的旅行社,疑似被中國政府背後控制,被告女兒以及被告姊妹的戶口,當中的資金來源亦疑似與中國有關,實在不適合讓被告保釋。

代表Peng的公辯律師指,根據調查員的報告,被告最後一次的行動是2018年6月30日,往後的一年,她的當事人並沒有做過任何事,一直留在美國境內,每一天只是接送子女上學,亦沒有任何犯罪紀錄,被告擁有物業,為了子女可以在更好的校區就讀,他與家人更打算搬去Castro Valley,明顯地,被告肯定不會潛逃,亦保證他能準時上庭。

法官表示,保釋的問題在於,被告所擁有的是否足以能留他在美國,法官認為,被告與中國不論在政府的或者個人層面上,都有很多連結,就算被告為了保釋,願意抵上他與家人物業,都抵銷不到他有潛逃的風險,因此不准被告保釋。

聽到法官的決定後,被告只是一直搖頭,他更突然用英文對法官說:”我有兩個年幼的子女,一個只有3歲。”

法官表示知道,並指保釋的事以後可再談,被告最後再望向旁聽席,然後被押送離開。

被告近10名親友到場聽審,不過他們都拒絕評論案件。

法官表示,被告戶口至少有50萬現金,根據他的資產,不可以再使用公辯律師服務,要自行聘請私人律師,請了新律師後,可再向法庭申請再討論保釋的事,下一次提堂日期是10月15日。

法庭文件指,2015年到2018年,被告涉嫌幾次在東灣奧克蘭(屋崙)、Newark以及喬治亞州的酒店房間留下一萬元或兩萬元的信封,然後拿走情報人員留下、懷疑存有機密資料的SD卡。

而這個情報人員,其實是美國政府派出的雙重間諜,Peng涉嫌將SD卡親自帶到中國,被告上星期五在Hayward的家中被捕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。