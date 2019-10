康州二戰B-17古董飛機墜毀 7人死亡

【KTSF 江良慧報導】

東岸康涅狄格州的Bradley國際機場,週三早上發生墜機事故,一架二次世界大戰的B-17古董飛機起飛後不久墜毀,當局證實有7人死亡。

一架二次世界大戰時期的飛機,週三在新英格蘭第二大機場Bradley國際機場墜毀,飛機隨即起火並冒出濃煙。

康涅狄格州機場管理局執行總監Kevin Dillon說:”起飛後5分鐘,飛機向控制塔表示有問題,我們留意到飛機沒夠攀升。”

這架波音B17古董飛機企圖飛返機場降落,但就撞到一個維修設施起火,急救人員趕到現場救火。

當時機上有13人,包括10名乘客和3名機組人員,地面上也有一人受傷,當地一間醫院接收了6名傷者,其中兩人被燒傷,需要再轉送到州內的燒傷中心。

Bradley機場這個星期展出二次世界大戰時期飛機,墜毀飛機屬於一個基金會,為乘客提供歷史飛行旅程。

