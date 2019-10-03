陳方安生出席史丹福大學研討會 稱對香港前景仍感樂觀（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港前政務司司長陳方安生週三出席史丹福大學舉行的香港研討會，解釋香港從回歸以來到最近的反修例運動中面對的各種挑戰，她在總結時表示，對於香港的前景感到樂觀。

陳方安生除了提及週二十一國慶期間，在香港有年青示威者被警方開槍擊中之外，主要解釋自從香港回歸中國之後，香港的言論自由和自主逐漸被拑制，香港政府官員成為中央政府的喉舌，包括2003年廿三條引發的七一大遊行、2014年的雨傘運動、直至今年6月的反修例示威。

陳方安生說：”香港政府即使面對公眾巨大反對聲，仍拒絕撤回條例，證明已將香港人逼到絕路，經過七一黑衣人士衝入立法會大樓，這條例才獲暫緩，向年青激進示威者傳達最壞訊息，就是和平表達訴求無用，只能靠暴力。”

不過她表示，對於香港的前景感到樂觀，香港人即使過去面對各種挑戰都堅毅不屈，重申大部份香港人爭取的不是港獨，而是捍衛自由和自主，呼籲北京政府認真聆聽香港年青人的訴求。

陳方安生說：”我希望北京中央政府明白，任何強逼香港人服從盲目的愛國主義是完全適得其反，運動進入第四個月，示威活動無緩和，但警方和示威者的暴力升級，令人憂慮，必須停止。”

香港科大社會科學部副教授成名都有出席會議，分析香港的前景等。

成名說：”未來這條路可以很漫長，未來所有關心香港自由民主的人，對於美國政府持續的壓力是很重要的，失去的話對香港的保障又會減少，更重要的是如何，不只在美國、整個歐盟是第二個主要游說對象，因為純粹凍結一些官員在美國的資產或入境，影響力可以很小，可能他們在美國無資產，或在執行前調走，又或沒有美國護照的話，影響力有限。”

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