灣區華裔男涉為中國做間諜 鄰居感震驚（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Hayward華裔居民Xuehua Peng,涉嫌為中國政府在美國從事間諜而被捕,究竟被告是什麼人?他的職業是什麼?

法庭文件顯示,56歲的Peng又名Edward Peng,是Hayward居民,持B-1臨時商務旅客簽證入境,2001年申請L-1A工作簽證,5年後拿到綠卡,2012年入籍成為美國公民,有家庭。

FBI的調查發現,Peng曾經在舊金山經營一間叫做U.S. Tour and Travel的公司,專門接待中國旅客和學生,本台週二訪問了在舊金山經營旅行社30多年的邵旗謙。

邵旗謙說:”據我們所知,同行沒有聽過這間公司,在舊金山也沒有聽過這個人,在同行聚會之中,或航空公司聚會之中,沒有見過這個人,過去幾年冒起許多接待團的公司,他們的做法是在美國這裡接待中國或其他國家進來的團,我們稱之為”地接團”。”

聯邦司法部指出,Peng涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動,法庭文件顯示,2015年,美國政府一名雙重間諜,在中國與相信是國安部官員的3個人接洽時,奉命將一個載著一張SD卡的包裹送去東灣Newark一家酒店的前台,轉交給”Ed”。

2015年到2018年,被告涉嫌幾次在東灣奧克蘭(屋崙)、Newark以及喬治亞州的酒店房間留下有一萬元或兩萬元的信封,然後拿走情報人員留下的SD卡,但兩人從來沒見過面。

Peng涉嫌將載有機密資料的SD卡親自帶到中國,被告上星期五在Hayward的家中被捕,鄰居稱呼被告做Ed,說他為人沉靜。

鄰居Don Freitas說:”我很震驚,沒有人想到發生這種事情。”

也有鄰居表示不感到震驚。

鄰居Alita Torres Khan說:”你會問哪裡來的保時捷、Tesla和凌志,我感到驚訝,但並不震驚,這就解釋得到那些汽車,為何他不怎麼工作。”

聯邦法官不准Peng保釋,他將於週三在舊金山聯邦法庭第二次出庭。

