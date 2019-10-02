灣區華裔男涉為中國做間諜 鄰居感震驚（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Hayward華裔居民Xuehua Peng，涉嫌為中國政府在美國從事間諜而被捕，究竟被告是什麼人？他的職業是什麼？

法庭文件顯示，56歲的Peng又名Edward Peng，是Hayward居民，持B-1臨時商務旅客簽證入境，2001年申請L-1A工作簽證，5年後拿到綠卡，2012年入籍成為美國公民，有家庭。

FBI的調查發現，Peng曾經在舊金山經營一間叫做U.S. Tour and Travel的公司，專門接待中國旅客和學生，本台週二訪問了在舊金山經營旅行社30多年的邵旗謙。

邵旗謙說：”據我們所知，同行沒有聽過這間公司，在舊金山也沒有聽過這個人，在同行聚會之中，或航空公司聚會之中，沒有見過這個人，過去幾年冒起許多接待團的公司，他們的做法是在美國這裡接待中國或其他國家進來的團，我們稱之為”地接團”。”

聯邦司法部指出，Peng涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動，法庭文件顯示，2015年，美國政府一名雙重間諜，在中國與相信是國安部官員的3個人接洽時，奉命將一個載著一張SD卡的包裹送去東灣Newark一家酒店的前台，轉交給”Ed”。

2015年到2018年，被告涉嫌幾次在東灣奧克蘭（屋崙）、Newark以及喬治亞州的酒店房間留下有一萬元或兩萬元的信封，然後拿走情報人員留下的SD卡，但兩人從來沒見過面。

Peng涉嫌將載有機密資料的SD卡親自帶到中國，被告上星期五在Hayward的家中被捕，鄰居稱呼被告做Ed，說他為人沉靜。

鄰居Don Freitas說：”我很震驚，沒有人想到發生這種事情。”

也有鄰居表示不感到震驚。

鄰居Alita Torres Khan說：”你會問哪裡來的保時捷、Tesla和凌志，我感到驚訝，但並不震驚，這就解釋得到那些汽車，為何他不怎麼工作。”

聯邦法官不准Peng保釋，他將於週三在舊金山聯邦法庭第二次出庭。

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